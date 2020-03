CAARAPÓ| Obras do CMEI da Comunidade São Jorge entram na reta final

Novo centro de educação Infantil de Caarapó vai atender 150 crianças ©DIVULGAÇÃO

Estão entrando na reta final as obras do novo centro educacional que vai atender crianças em regime de creche e pré-escola na região da Comunidade São Jorge, em Caarapó. A unidade escolar é destinada ao atendimento de crianças residentes nos bairros São Jorge, Shalom e Vila Planalto.





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), aguardam abertura de vagas em regime de creche 347 crianças entre quatro meses e três anos.





“Com a ativação a creche da Comunidade São Jorge, esse número será reduzido significativamente”, disse o prefeito André Nezzi (PSDB), que recentemente visitou as obras do centro de educação infantil.





A unidade escolar está sendo construída mediante convênio com o governo federal, mas o município realiza aporte financeiro do Tesouro municipal para acelerar as obras. “É uma forma de apressarmos a conclusão do prédio para que possamos atender a demanda que aguarda a abertura de novas vagas”, observa o prefeito, informando ainda que a prefeitura investiu mais de R$ 300 de recursos próprios nas obras.





O novo centro de educação infantil foi projetado para atender 150 crianças. Porém, com a sua ativação, ainda ficarão crianças fora da cobertura de atendimento, segundo a coordenação da área. Entretanto, a administração municipal corre para conquistar uma nova unidade para o município.





No Brasil, a educação infantil é responsabilidade dos municípios, que recebem apoio dos estados e do governo federal para que possam oferecer uma formação inicial de qualidade às crianças de 0 a 5 anos de idade. Segundo as diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC), a educação infantil se caracteriza pela primeira etapa do ciclo básico, oferecida em creches e pré-escolas em jornadas integrais (mínimo de 7 horas por dia) ou parciais (mínimo de 4 horas por dia).





De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todas as crianças têm direito à educação gratuita que as prepare para o exercício da cidadania, a permanecerem na escola e a serem respeitadas pelos educadores. Brincar, ter contato com a natureza, ter alimentação sadia, desenvolver a curiosidade e ter acesso à higiene e à saúde são também garantias que as crianças têm nas instituições.





As creches devem ensinar às crianças princípios de respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, direitos e cidadania, além de motivarem a expressão e a criatividade.





Por: Dilermano Alves