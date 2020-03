Briga de família: Bruno Mazzeo rebate viúva de Chico Anysio

Segundo carta enviada por Mazzeo ao colunista Ancelmo Gois, Malga di Paula teria concordado com a anulação do testamento, em dezembro de 2019. Porém, teria voltado atrás

©Divulgação/TV Globo

O ator Bruno Mazzeo resolveu rebater as declarações da viúva de seu pai, Chico Anysio, morto há oito anos, sobre o fato de a Justiça anular testamento do comediante. No documento, um dos filhos, Luiz Guilherme, ficou de fora.







Segundo carta enviada por Mazzeo ao colunista Ancelmo Gois, Malga di Paula teria concordado com a anulação do testamento, em dezembro de 2019. Porém, teria voltado atrás.





"Ela apresentou no processo um inusitado pedido de retratação, para defender a validade do documento. Malgarete, sempre preocupada em parecer ética nas mídias que elege cuidadosamente, passou a defender a tese de que um testamento que alija um filho não deserdado é válido. A razão? Meramente pecuniária", disse ele.





O que ocorre é que um dos sete filhos de Anysio, Luiz Guilherme, que fazia o personagem Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo, ficou de fora do testamento do pai. Malga explicou que ambos não tinham uma relação tão amistosa e que, no tempo em que foi casada com o comediante, pai e filho brigaram ao menos umas sete vezes.





Outro ponto levantado pelo ator é o fato de Malga ter sido retirada da condição de inventariante ou seja, da função de administrar a partilha dos bens de Anysio. Esse cargo, desde 2017, é do próprio Mazzeo.





De acordo com Bruno Mazzeo, "Malgarete foi afastada da função de inventariante por se recusar a prestar contas ao Juízo e aos herdeiros e por comportamento desidioso, com o que parece concordar, pois não recorreu da decisão".Malga diz ter direito a um apartamento que, segundo ela, teria sido comprado com o próprio dinheiro enquanto esteve com Chico Anysio.





Eles foram casados por 14 anos. As declarações dela foram exibidas no canal Na Lata com Antonia Fontenelle.Sobre o apartamento, Mazzeo diz que ela deveria ter direito a apenas 50% como diria escritura pública. "Os recentes e desmedidos ataques de Malgarete à memória de meu pai e a seus familiares têm a ver justamente com o inconformismo dela a respeito da evidência de que só tem 50% do apartamento, o que é muito, considerando-se que a compra se fez com recursos exclusivos de Chico Anysio", diz o ator em outro trecho da carta.





OPINIÃO DE MALGA DI PAULA





Em entrevista de Malga di Paula ao canal do YouTube Na Lata, ela contou que se sente mal com a anulação do testamento e que não conseguiu falar mais com os herdeiros pelos últimos oito anos.Malga também revelou que Chico gastava R$ 600 mil por mês com cavalos e que dava mesadas grandes aos filhos mesmo depois de adultos.Ela também não reconhecia a falta de direito pelo apartamento no bairro de Península no Rio de Janeiro e a anulação do testamento.





NAOM