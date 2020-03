Bombeiros fazem buscas por jovem de 23 anos desaparecido em rio

Rapaz estava tomando banho no Rio Coxim na tarde de ontem (1°) quando desapareceu

Bombeiros fazendo buscas no Rio Coxim ©ILUSTRAÇÃO Militares do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um jovem de 23 anos que desapareceu nas águas do Rio Coxim na tarde de ontem (1°). O caso ocorreu no distrito de São Ramão, distante a 8 quilômetros de Coxim.





Segundo informações do Coxim Agora, o rapaz, natural da cidade de Naviraí, estava tomando banho no rio com amigos quando desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou as buscas, mas ela foi interrompida ao anoitecer.





Nesta manhã (2), os militares retornaram ao local e continuam procurando o jovem.





No dia 25 do mês passado, Ingrid Stafani de Deus Teixeira, 21 anos, morreu afogada no Rio Baía, em uma fazenda localizada entre os município de Batayporã e Taquarussu. Ela caiu do jet-ski em que estava com uma amiga.





Por: Kerolyn Araújo