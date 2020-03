BNDES anuncia injeção de R$ 55 bi na economia contra efeitos do coronavírus

Suspensão temporária de parcelas de financiamento e ampliação de crédito estão entre as medidas

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano - Pedro Ladeira - 11.fev.20/Folhapress

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou, neste domingo (22), medidas que totalizam R$ 55 bilhões que visam mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus na economia.





Serão quatro medidas:





1) transferência de recursos do fundo do PIS-Pasep para o FGTS, no valor de R$ 20 bilhões;





2) suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos concedidos diretamente para empresas, no valor de R$ 19 bilhões;





3) suspensão em caráter temporário de pagamentos de parcelas de financiamentos indiretos para empresas no valor de R$ 11 bilhões;





4) ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas, via bancos parceiros, no valor de R$ 5 bilhões.





Banco do Brasil e Caixa, as outras duas grandes instituições financeiras do governo, já haviam adotado ações para mitigar os reflexos do vírus na economia, como reforço no crédito e corte em juros.





Fonte: FSP