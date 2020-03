BBB20| Ivy e Daniel vencem prova do anjo e poderão imunizar brother no paredão

Ivy e Daniel ©Reprodução/Globoplay

Na tarde de hoje do BBB 20 , foi realizada a prova do anjo, Ivy e Daniel venceram a disputa e poderão escolher um brother para ser imunizado na próxima formação de paredão. Além disso, a dupla também terá um almoço especial e ambos irão receber uma mensagem em vídeo dos familiares. No final da disputa, a dupla recebeu um prêmio especial. Cada um escolheu uma mesa, em cada mesa havia uma surpresa. Daniel ganhou R$ 4 mil e Ivy levou R$ 2 mil.





Antes do início da prova, todos foram chamados na despensa para pegarem sapatos especiais para a competição. "A gente vai escorregar", especulou Mari ao ver as sapatilhas antiderrapantes.





Anjo duplo





No programa ao vivo da última quinta-feira (12), Tiago Leifert explicou a dinâmica da semana. "O anjo será duplo. Os dois vão ter almoço especial e terão que decidir entre eles quem vão querer imunizar no domingo", disse o apresentador.





Prova





Diferente da dinâmica das últimas semanas, em que aconteceu um sorteio para determinar os brothers que iriam competir, dessa vez todos puderam participar da prova do anjo. Apenas Felipe Prior ficou de fora, pois é o líder da semana. Os brothers se dividiram em duplas: Gabi e Pyong, Marcela e Gizelly, Ivy e Daniel, Thelma e Babu, Manu e Rafa e Mari e Flayslane.





Tiago Leifert explicou: "As duplas precisam se revezar para transferir o leito cenográfico derramado em cima da bancada para o recipiente do outro lado, usando o pano em rolo. Vence quem encher o tubo e alcançar o limite, sinalizado pela marca vermelha do recipiente, e apertar o botão primeiro. Os dois que vencerem ainda podem ganhar um prêmio especial".





Caso um dos participantes saísse da trave, era preciso voltar para o começo dela. A dupla poderia ser desclassificada caso não respeitasse o revezamento ou apertasse o botão antes de atingir a marca vermelha do tubo.





"Se eu fosse vocês, eu ultrapassaria um pouquinho a marca vermelha. Eu não arriscaria ficar no limite dela, porque na hora que o líquido se acomodar, pode ser que fique mais baixo, porque vai estar balançando, com vocês batendo na bancada. Eu teria certeza antes de apertar o botão", alertou o apresentador.





Minutos após o início da disputa, a prova foi paralisada por conta de um problema técnico na raia em que estavam Ivy e Daniel. A prova precisou ser resetada e a competição começou do zero.





Estalecada





Daniel não colocou as sapatilhas a tempo para a prova e perdeu 50 estalecas. "Todos têm sapatilha, menos Daniel, menos 50 estalecas", comunicou o big boss.









Colaboração para o UOL, em São Paulo