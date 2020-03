BBB20| Gizelly é a nova líder e Mari e Gabi estão no paredão

Gizelly e Ivy foram as vencedores da Prova do Líder

©Reprodução / TV Globo

Por terem ficado em último na Prova do Líder, Mari e Gabi estão no paredão do Big Brother Brasil 20. Já Gizelly e Ivy foram as vencedores da disputa, que aconteceu na noite desta quinta-feira (26).





Elas tiveram que decidir quem ficaria com a liderança e quem levaria o prêmio de R$ 10 mil. Desta forma, Gizelly virou líder. Ela levou para o VIP Rafa, Manu e Ivy.





Segundo o apresentador Tiago Leifert, o paredão de terça-feira (31) será triplo. Além disso, o indicado pelo líder terá direito a escolher um outro participante para ir à berlinda.





No domingo (29) será realizada a prova e o bate e volta, que quatro brothers disputam e, desta vez, dois se salvam. Isso significa que Mari e Gabi ainda podem escapar da berlinda. Assim como das outras vezes, só o indicado pelo líder não poder participar dessa prova. A Prova do Anjo acontece no sábado (28), e não vai valer autoimunidade.





A Prova do Líder funcionou da seguinte forma: os brothers foram divididos em duplas. Um dos participantes era erguido por uma estrutura de cordas, e o outro ficava no manejo dele. O objetivo era pegar cubos, um de cada vez, e levá-los para canos até o tempo acabar. Cada cubo tinha uma pontuação. A dupla que conseguisse somar o maior número de pontos seria a vencedora.





Já os últimos colocados estariam no paredão. Líder da semana passada, Thelma tinha direito a vetar uma pessoa da Prova e tirou Flayslane da disputa.





Manu e Rafa Kalimann foram as primeiras e marcaram 85 pontos. Na sequência, Ivy e Gizelly conseguiram 130. Depois, Babu e Felipe Prior fizeram 80 pontos.





Marcela e Thelma marcaram 110 pontos. A última dupla foi Mari e Gabi. Elas não acertaram o último cubo, fizeram 70 pontos e, portanto, foram para o paredão.





NAOM-FOLHAPRESS