BBB 20| Nova líder, Thelma adianta: 'Não indico o Prior agora'

Em conversa com Rafa na madrugada de hoje no BBB 20, Thelma falou sobre suas opções de voto dentro do confinamento, e Manu deu risada afirmando que será difícil se posicionar agora que Prior não é mais uma unanimidade entre o grupo hegemônico da casa.





"Por que ele faz isso, ser legal? Nem dá pra votar nele, tá divertido", elogiou Manu. Thelma concordou, e garantiu: "Ainda bem que eu sou líder, porque ele não é a minha opção, não indicaria ele agora".

Sisters conversam no quarto ©Reprodução/Globoplay

"Para ser sincera, eu cheguei em um ponto que vou ter que perguntar pro Tiago Leifert em quem eu devo votar. Quando ele perguntar, vou virar pra ele e dizer: me diz você, Tiago, em quem eu devo ir?", riu Manu.









