BATAGUASSU| Prefeitura inicia construção de Delegacia Regional de Polícia (DRP)

A Prefeitura de Bataguassu iniciou a construção da Delegacia Regional de Polícia (DRP) do município

A obra concentrará três importantes órgãos de segurança pública vinculados à estrutura organizacional da Polícia Civil, que através de decreto do Governo do Estado (Decreto nº 15.253, de 4 de julho de 2019) passarão a compor os serviços públicos oferecidos na cidade.





Trata-se do Departamento de Polícia, Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI).





Os núcleos estão sendo construídos na Avenida Padre Anchieta esquina com a rua Santa Tereza, no bairro Jardim São Francisco, em um terreno doado pela Prefeitura (área cedida de 1.741,45 metros quadrados). Os recursos, mais de R$ 4, 7 milhões também estão sendo direcionados pelo município a partir de indenização da Companhia Energética de São Paulo (Cesp).





Núcleos de Atendimentos





A Delegacia Regional de Polícia (DRP) em Bataguassu contará com o Departamento de Polícia. Com área construída de 805,5 metros quadrados, a unidade terá recepção, área administrativa, sanitários com dispositivos de acessibilidade, sala para cartório, sala para delegado, sala multiuso, copa/cozinha, pátio para acomodar 67 veículos apreendidos; três celas além de alojamento masculino e feminino. O investimento é na ordem de R$ 1.635,404,73 milhão, com previsão de entrega da obra em oito meses.





A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) terá área construída de 546,5 metros quadrados e contará com recepção, área administrativa, sanitários com acessibilidade, sala para assistente social, sala para delegado, em uma moderna estrutura para recepcionar de forma adequada as mulheres vítimas de violência doméstica. Idosos, crianças e adolescentes vitimizados também serão atendidos no local por meio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e ao Idoso (DAIJ).





Já a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) terá 564, 5 metros quadrados e contará com recepção, área administrativa, sala para necropsia, salas específicas para realização de exames de corpo de delito e para o atendimento de mulheres vítimas de violência e demais crimes sexuais; espaço para identificação (expedição de carteiras de identidade), sala para médico (necropsia), sala para realização de perícias entre outros espaços. O investimento é na ordem de R$ 1.186,137,87 mil, com previsão de entrega da obra em oito meses.





Avanço





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a obra em andamento faz parte das propostas de governo da atual administração municipal e irá beneficiar a população com o oferecimento de diversos serviços.





“Será um grande marco para Bataguassu a vinda da Delegacia Regional, o que resultará em mais efetivo a disposição da comunidade e atendimentos relacionados à Delegacia da Mulher, serviços de perícia, IML além de agilidade na emissão de carteiras de identidade, o que beneficiará a população, proporcionando também mais segurança”, comenta o gestor, que é presidente da Assomasul.