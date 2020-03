BATAGUASSU| Município registra primeiro caso em investigação para COVID-19

Bataguassu registrou o primeiro caso em investigação para o novo Coronavírus (COVID-19). A informação foi divulgada nesta tarde, dia 26 de março, através do boletim apresentado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao novo Coronavírus. O mesmo dado foi divulgado pelo boletim do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, o caso suspeito é de uma criança de 1 ano e 8 meses, que esteve hospitalizada no município e teve amostras coletadas para teste de Influenza. O resultado, por sua vez, apresentou negativo para a doença [Influenza].





A secretária explica que todas as amostras coletadas para Influenza estão sendo testadas para COVID-19, de acordo com o protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde com base em determinações do Ministério da Saúde.





Maria Angélica ressalta que a criança passou por todos os protocolos de saúde em vigor, já teve alta médica, passa bem e permanece em quarentena em sua residência (isolamento).





O resultado do exame para COVID-19 deve ser encaminhado ao município provavelmente nesta sexta-feira, dia 27 de março.





Orientações





Maria Angélica volta a recomendar que os munícipes prossigam com os cuidados de higiene pessoal, evitem aglomerações e sigam as medidas preventivas instituídas pelo município por meio dos decretos municipais, entre eles, obedecer o toque de recolher no período das 21 às 5 horas (horário de Brasília); e permanecer em casa, em especial, os idosos.





*Boletim Atualizado às 19 horas (horário de Brasília) / 26 de março de 2020





ASSECOM