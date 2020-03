BATAGUASSU| Flagrada 2 vezes na rua, mulher é detida por não respeitar toque de recolher

Vista aérea da cidade de Bataguassu

Mulher, de 28 anos, foi detida na noite de terça-feira (24) ao ser flagrada pela segunda vez na rua após o toque de recolher devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O caso ocorreu em Bataguassu, cidade distante a 335 quilômetros de Campo Grande.





Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na região central da cidade, quando por volta das 21h30 encontrou a mulher na rua. Os militares orientaram sobre o decreto e mandaram que ela fosse para casa.





Às 22h30, ainda durante rondas, os policiais encontraram novamente a mulher na esquina da Rua Dias Barroso com Rio Brilhante. Por desobedecer o decreto, ela foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil e responderá por infração de medida sanitária preventiva. No local, ela disse que havia saído para comprar um lanche.





Em Bataguassu, o decreto do toque de recolher entrou em vigor na segunda-feira (23). As pessoas estão proibidas de circular pelas ruas entre 21h e 5h. Outros 17 municípios de Mato Grosso do Sul também já decretaram a medida.





Por Kerolyn Araújo