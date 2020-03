BATAGUASSU| Caravina recebe prêmio Prefeito Inovador 2020 por projeto de Sistema de Câmeras de Monitoramento

©EDSON RIBEIRO

O prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) recebeu o título de Prefeito Inovador 2020 oferecido pela Rede Cidade Digital (RCD). A premiação se refere a iniciativa do projeto de instalação de câmeras de monitoramento desenvolvido no município de Bataguassu.





O título, que se baseia em iniciativas implantadas nas localidades que visam melhorar a máquina pública por meio da tecnologia foi entregue ontem, dia 5 de março, durante a realização do II Fórum de Cidades Digitais do Mato Grosso do Sul, evento desenvolvido na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande. Outros doze prefeitos do Estado também foram contemplados.





Ao receber a premiação, Caravina destacou que a inovação é o caminho para uma gestão de qualidade. “Hoje não dá mais para fazer gestão sem a tecnologia da informação, sem utilizar dos recursos que temos em internet, que proporciona rapidez para a eficiência dos trabalhos do serviço público”, comentou.

O gestor, que é presidente da Assomasul disse que através dos avanços tecnológicos, a população possui ferramentas para acompanhar o andamento efetivo das ações das administrações públicas. “As informações chegam cada vez de forma mais rápida e toda sociedade está mais atenta e para se criar mecanismos para atender essa demanda crescente é preciso inovar e usar as tecnologias”, considerou.





Caravina lembrou ainda que o título recebido na ocasião se refere ao sistema de câmeras de monitoramento instaladas no município, mas que, além da iniciativa, Bataguassu implantou o Programa Cidade Digital, que oferece internet gratuita nas praças; realiza a interligação das Secretarias Municipais através de internet fibra ótica para agilizar os serviços públicos além de utilizar de sistema informatizado para a gestão dos órgãos de Saúde, Educação e Assistência Social. “São essas ferramentas que implantamos para melhorar a qualidade do serviço prestado e melhorar consequentemente a qualidade de vida da população”, finalizou.





Projeto em Bataguassu





O sistema de segurança e videomonitoramento conta com 157 câmeras contemplando prédios e espaços de lazer públicos locais. Além do monitoramento, o serviço contém ainda sistema de intranet interligando as Secretarias Municipais.





Uma nova etapa do projeto está em fase de licitação para a contratação de mais 43 câmeras de videomonitoramento contemplando novas sedes próprias de órgãos públicos do município e demais órgãos públicos do Distrito de Nova Porto XV.





ASSECOM