BATAGUASSU| Campanha de vacinação contra Influenza começa segunda-feira, dia 23

Idosos serão atendidos de acordo as letras iniciais dos nomes, com dias específicos para imunização





A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira, dia 23 de março, em Bataguassu, a campanha de vacinação contra o vírus Influenza (H1N1) acompanhando a mobilização nacional.





Nesta primeira etapa, o público prioritário são idosos (pessoas acima de 60 anos) e trabalhadores da saúde. A medida visa prevenir outros tipos de vírus da gripe e minimizar possíveis problemas de saúde decorrentes do novo Coronavírus.





De acordo com o secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, as vacinas estarão disponíveis na Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Rita Guardini Pacheco" popular ESF Central, em horário diferenciado: das 17 às 21 horas (horário de Brasília).





Maria Angélica observa que a vacinação ocorrerá de forma escalonada devido a quantidade de doses da vacina disponíveis e será realizada do lado de fora da unidade de saúde, em um ambiente aberto e de forma com que se evite aglomeração de pessoas no local.

Outra medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde será promover o atendimento dos idosos de acordo com as letras iniciais dos nomes, com dias específicos para imunização.





“Lembrando que para receber a vacina, é preciso apresentar a caderneta de vacinação”, comenta.





Farão parte das próximas etapas da campanha de vacinação contra o vírus Influenza (H1N1) professores da rede pública de ensino e militares das Forças Armadas; pacientes crônicos, gestantes, puérperas e crianças respectivamente.





NOVA PORTO XV





No Distrito de Nova Porto XV, a campanha de vacinação acontece também a partir de segunda-feira, dia 23 de março, no mesmo horário (17 às 21 horas), na Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Emiko Resende".





CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO





Idosos (A partir de 60 anos), com os nomes iniciados:





23/03 - A, B, C, D e E;





24/03 - F, G, H, I e J;





25/03 - K, L, M, N e O;





26/03 - P, Q, R, S e T;





27/03 - U, V, W, X, Y e Z.













ASSECOM