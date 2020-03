BATAGUASSU| Câmara Municipal aprecia requerimentos e Projeto de Lei durante Sessão Ordinária

A Câmara de Vereadores de Bataguassu realizou ontem, dia 2 de março, a 4ª Sessão Ordinária do ano. Presidida pelo vereador Maurício do XV, foram apreciados e votados na ocasião, três requerimentos e um Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo.





Entre os requerimentos, houve a aprovação do pedido de informações a respeito do funcionamento do castramóvel (requerimento nº 001-2020, de autoria do vereador André Bezerra); e do requerimento nº 0003-2020, de autoria do mesmo vereador [André Bezerra], que solicitou informações ao Poder Executivo sobre a existência de previsão ou possibilidade de desconto para pagamento à vista ou parcelado de débitos relativos ao IPTU ou se tal situação já vem sendo adotada pela atual administração municipal.





Houve ainda a aprovação do requerimento nº 004-2020, de autoria do vereador César Martins que pede informações ao superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado, Luiz Alexandre Gomes da Silva sobre a prestação de serviços de guincho em Bataguassu.





O Projeto de Lei nº 002-2020, de autoria da Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a revisão anual do piso salarial do prefeito e do vice-prefeito do município no quantitativo de 5% retroativo com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020 também foi aprovado por oito votos a favor e dois contrários.





Serviço





A 5ª Sessão Ordinária será realizada no dia 9 de março, segunda-feira, às 9 horas (horário de Brasília). A Câmara de Vereadores de Bataguassu fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia.