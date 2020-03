Após atropelar dois ciclistas, motorista bêbado é detido por morados e preso

Homem não assinou interrogatório e chegou a dormir na delegacia

Atropelamento ocorreu em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (Foto: Paulo Francis/Arquivo) Depois de atropelar dois ciclistas na Avenida Duque de Caixas, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, região norte da Capital, motorista de 45 anos foi preso em fragrante por dirigir bêbado. Ele vai responder por lesão corporal culposa e por ter fugido do local do acidente.





Segundo o boletim de ocorrência, após o acidente, uma testemunha que estava no local seguiu o motorista. Com ajuda de moradores, ele foi detido na rua 21 do bairro Nova Campo Grande até a chegada da polícia.





O veículo GM Classic estava com o para-brisa quebrado e o capo do carro amassado.





Com sinais de embriaguez, cheirando álcool, falando frases desconexas e andando cambaleando, o motorista passou pelo teste de bafômetro, que teve resultado de 1,22 mg/l.





Na delegacia, o motorista não assinou o interrogatório, não se manifestou por estar bêbado e chegou a dormir.





Por: Fernanda Palheta