Anitta exibe bumbum perfeito durante passeio de bicicleta

Funkeira está de férias nas Maldivas

Anitta surpreendeu os internautas mais uma vez ao divulgar uma foto andando de bicicleta. A Poderosa compartilhou uma imagem onde aparece em cima da bike usando um maiô fio-dental e tênis, mas o que roubou mesmo a cena foi o bumbum perfeito da artista.





A funkeira está passando uns dias nas Ilhas Maldivas com o namorado Gabriel David. Durante a estadia no lugar paradisíaco, Anitta não poupa registros sexys e aparece sempre com roupas justíssimas.









Por: Bruna Vasconcelos