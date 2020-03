ALEMS suspende seminário para evitar aglomeração

Mato Grosso do Sul não tem caso confirmado da doença, mas vários eventos foram cancelados

Assembleia Legislativa adiou o 2º Seminário Estadual da Água ©DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa adiou o 2º Seminário Estadual da Água marcado para segunda-feira (dia 16) e com 560 inscritos. A medida foi por conta do coronavírus (Covid-19). Ontem, o presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), determinou a criação de comitê de monitoramento da doença.





O evento é uma realização da Casa de Leis, por intermédio do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador-presidente da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, em parceria com o Rotary Club de Campo Grande e a Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).





Segundo a comissão organizadora, o evento deverá ser realizado posteriormente, em data a ser agendada.





Marcado para hoje (dia 14), o Seminário da Reforma Sindical Pec 196/19 foi suspenso. O evento seria realizado no Sindicato dos Bancários de Campo Grande. A CUT (Central Única dos Trabalhadores) suspendeu o evento por orientação do MPT (Ministério Público do Trabalho) e órgãos de saúde.





Mato Grosso do Sul não tem caso confirmado da doença, mas vários eventos foram cancelados para evitar aglomeração, como a Festa do Peixe de Dourados e a Corrida da Paz em Campo Grande.





Por: Aline dos Santos