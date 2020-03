©DIVULGAÇÃO

Tem se falado muito do ofício da prostituição e, desde sempre, foi dito que é o ofício mais antigo do mundo, mas… o que tem de certo em tudo isso? O certo é que na religião cristã, a imagem da figura feminina foi relacionada muitas vezes com a imagem da tentação e do pecado, portanto, também da luxúria.





Eva é a primeira pecadora do paraíso, aquela que é seduzida pela serpente e quem pega a maçã do pecado. Desde esse momento, relacionou-se a figura da mulher com o pecado, as tentações e a pouca integridade moral. Precisamente daqui, deste mito bíblico, é de onde surge a ideia de que a prostituição é o ofício mais antigo do mundo.





Por que dizem que a prostituição é o ofício mais antigo do mundo?





Como já dissemos, a ideia da mulher como prostituta é uma ideia que se popularizou devido à figura que é apresentada na Bíblia sobre o ser feminino. Ouvimos falar de uma mulher sedutora que se deixa levar pelos impulsos, mesmo que sejam moralmente impuros. Esta ideia bíblica foi percorrendo toda a cultura ocidental e se criou a ideia de que as mulheres estavam à disposição dos desejos e das necessidades dos homens.





Contudo, não está tão claro que a prostituição seja o ofício mais antigo do mundo; de fato, a Universidade de Harvard executou uma série de estudos sobre os ofícios da antiguidade e acredita-se que o ofício de cozinheiro ou cozinheira seja, realmente, o mais antigo do mundo. Os estudiosos encarregados pela pesquisa indicam que faz dois milhões de anos que apareceu este tipo de ofício, uma etapa que coincide com o período em que o Homo Erectus coletava alimentos e, depois, os cozinhava.





Mas na nossa sociedade continua-se acreditando que a prostituição é o ofício mais antigo do mundo. O motivo desta falsa crença é reforçada, também, porque o mundo do cinema ou da literatura promoveu esta ideia.





A prostituição na atualidade





Hoje em dia, mais mulheres do que homens exercem a prostituição em nossa sociedade. Muitas mulheres que se dedicam a esta profissão o fazem para poder sustentar economicamente suas famílias e, por isso, há cada vez mais movimentos que pedem a legalização deste setor para poder contribuir com o pagamento de impostos e estar protegidas diante de situações inesperadas.





Uma grande maioria destas profissionais ocultam sua profissão aos seus familiares por questões morais ou por sentir vergonha pelo meio como ganham a vida. Isso faz com que seja um coletivo muito vulnerável e desprotegido, algo que é aproveitado por algumas máfias para dar-lhes proteção em troca do pagamento de uma cota.