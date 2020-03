3 sinais se você deve permanecer ou não após o caso dele

É claro que trair em um relacionamento online - seja através de um site, mídia social ou e-mail - não é a única maneira de enganar as pessoas. Muitas pessoas fogem com colegas de trabalho, vizinhos, o melhor amigo de seu parceiro ou até estranhos. Alguns estudos indicaram que a infidelidade ocorre em quase um terço dos relacionamentos.





Se você foi enganado e ainda não fez as malas e foi embora, pode estar se perguntando como perdoar um infiel e se deve terminar o relacionamento agora ou dar ao seu parceiro uma segunda chance. Talvez você se sinta mal com a ideia de perder o relacionamento, mas não queira se sentir um tolo e se machucar novamente.





Cada situação é diferente, mas sua decisão deve vir de um local informado e claro. Ao ponderar as opções, considere os seguintes sinais de se deve ou não o perdoar ou dar-lhe a bota. Você deveria deixá-lo ir se:





1. Você tem prova de que o caso não terminou.





A menos que você esteja bem com um relacionamento poliamoroso, provavelmente não é prudente ficar. Estabeleça um acordo para que seu parceiro seja completamente transparente com você, para que você possa ter certeza, caso contrário, o problema continuará.





2. Seu parceiro nega que vocês dois tenham um problema de confiança.





Se o seu parceiro se recusar a se apropriar de traição e não trabalhar com você para reparar o dano, não é saudável você ficar. Embora não seja impossível, as mudanças são muito menos eficazes (e muito mais lentas para entrar em vigor) quando apenas uma pessoa as realiza.





3. Você não consegue superar





Há uma diferença entre experimentar o choque inicial do caso e deixá-lo assumir todo o seu relacionamento. Quando seus pensamentos, palavras e ações continuam sendo atingidos por mágoa e raiva, é uma boa ideia dedicar algum tempo para se curar antes de tentar reparar as coisas.





Você deveria perdoá-lo e ficar se:





1. Seu parceiro assume a responsabilidade pela decisão de trair.





Quando seu parceiro se desculpa sinceramente por criar uma conta, conhecer a outra pessoa e ter um caso, isso é um sinal de esperança. Isso deve ser seguido por uma ação real que ajude você a ver se eles são confiáveis novamente.





2. Você assume a responsabilidade pelo seu papel nos problemas de relacionamento.





Embora você não tenha traído seu parceiro por ter um caso, é possível que você tenha desempenhado um papel na distância e desconexão em seu relacionamento. Sem considerar "culpa sua" que seu parceiro traiu, seja honesto sobre as maneiras pelas quais você pode ter inadvertidamente empurrado seu parceiro para longe.





3. Vocês dois estão dispostos a trabalhar juntos para reconstruir sua confiança.





Nem sempre é fácil, mas quanto mais você e seu parceiro puderem se comunicar honestamente sobre o que aconteceu e o que deseja agora, mais poderá trabalhar em equipe para criar juntos um futuro íntimo e confiante. Estes 3 sinais dirão se você deve permanecer ou não após o caso dele





Esse artigo foi produzido pelo universo sugar