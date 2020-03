15ª edição da "Corrida da Paz" é adiada em Campo Grande

Decisão do Comando Militar segue mais uma precaução contra o Coronavírus, evitando aglomerações. Nova data da corrida ainda não foi definida.

Corrida da Paz de 2020 foi adiada. Data futura do evento ainda não foi divulgada ©ARQUIVO

A 15ª edição da Corrida da Paz, que seria realizada neste domingo (15), em Campo Grande e outras capitais brasileiras, foi adiada. De acordo com a decisão, divulgada pelo Comando Militar do Oeste nesta quinta-feira (12), o adiamento se deu por uma orientação do Ministério da Defesa em evitar aglomerações, devido aos riscos do Coronavírus.





Em Campo Grande, o Comando decidiu seguir a orientação do Ministério. A nova data da corrida ainda não foi informada e deve ser divulgada futuramente.





Por G1MS