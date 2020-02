VIOLÊNCIA DOMÉSTICA| Município de Jardim tem um dos maiores índices de violência contra a mulher no MS

Apenas em 2019, Município teve mais de 80 casos, muitos com agressões que resultaram na morte de mulheres.

E em apenas 7℅ dos casos, os agressores ficaram presos, ou foram condenados – os dados são da secretaria estadual de segurança pública. Entram na lista também as cidades de Bonito, Dourados, Caarapó e Campo Grande que lideram o ranking onde mais se comete violência contra a mulher.





O último balanço divulgado em 2019 pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SPM) mostra que dos 140.350 relatos de violências registradas no Brasil no ano, 71.153 eram relatos de violência física, além de psicológica, moral, sexual e outros tipos de agressões.





A média do Estado do Mato Grosso do Sul é maior que o dobro da média de todo o País.





De acordo com as informações da SEMU em conjunto com a Casa da Mulher Brasileira, a faixa-etária das mulheres que sofrem com esse tipo de agressão na Capital Campo Grande corresponde a 74,3% entre mulheres de 21 a 50 anos de idade. Quanto à raça, as que se declararam brancas representam 46,6% e as que declararam ser pardas ou negras somam 45,6%. Em relação à escolaridade, a maioria possui ensino médio completo com 28,5%. Em seguida, 22,6% informaram ter o ensino fundamental incompleto e 16,2% com ensino médio incompleto.





Como procurar ajuda?





Em Campo Grande, as vítimas devem procurar a Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, S/Nº no Jardim Imá, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. O local auxilia nos principais serviços especializados de atendimento às mulheres, visando um atendimento integral à mulher vítima de violência. O serviço é disponibilizado 24 horas durante todos os dias.





Para as mulheres vítimas de agressão que não residem em Campo Grande ou estão afastadas dos centros urbanos, as Delegacias Especializadas no Atendimento as Mulheres (DEAM), espalhadas em 11 municípios inclusive na cidade de Jardim MS, estão preparadas para fazer esse atendimento. Nos municípios que não possuem uma DEAM, as delegacias locais são orientadas a realizar os registros de violência contra a mulher, além do telefone 180 que funciona 24 horas por dia.









