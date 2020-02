TRÊS LAGOAS| Prefeito recebe representante da Voepass no Gabinete Municipal

No fim da tarde de terça-feira (18), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebeu no Gabinete Municipal a visita do gerente de Relações Institucionais da Voepass e MAP Linhas Aéreas, Fabrício Alves Corrêa para conversarem sobre o início dos trabalhos da empresa em Três Lagoas.





Durante o encontro, Fabrício comentou sobre os horários de voos que acontecerão diariamente entre Três Lagoas, São Paulo e Campo Grande, a partir de março. O voo que sai de Campo Grande com destino a Três Lagoas sairá da capital às 6h30 e chegará às 7h30. A mesma aeronave partirá para São Paulo às 8h e chegará à capital Paulista às 10h55 (horário de SP).





O voo que sai de São Paulo para Três Lagoas será às 18h, horário paulista, com chegada às 18h50, horário de Três Lagoas. A mesma aeronave partirá para Campo Grande às 19h15, com chegada às 20h15.





O prefeito comemorou a chegada da empresa à Três Lagoas e ressaltou a importância de investimentos como esse. “Três Lagoas merece esse serviço, duas empresas operando em aviação na nossa Cidade geram maior visibilidade e também competitividade de preços entre elas”, afirmou.





"Estamos muito felizes por inaugurarmos esse voo que entra para a história de Três Lagoas. A linha comercial para Campo Grande é um sonho de muitos três-lagoenses e a Voepass e MAP Linhas Aéreas conseguiram tornar isso realidade no Município", comentou Fabrício.





ASSECOM