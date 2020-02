TRÊS LAGOAS| Guerreiro assina convênio com a Caixa para mais asfalto no Município

As viagens do prefeito Angelo Guerreiro à Brasília renderam mais asfalto para Três Lagoas. Mais três convênios foram assinados nessa terça-feira (11) em Campo Grande. A Caixa Econômica Federal (CEF) vai liberar recursos que, somados a contrapartida do Município, chegam a R$ 2,4 milhões.





Os valores, segundo o Prefeito Angelo Guerreiro, foram viabilizados pela senadora Simone Tebet (R$1, 44 milhão), senador Waldemir Moka (R$ 519 mil) e deputado Luiz Mandetta (R$ 410 mil).





"Vamos somar com recursos do Município para drenagem e pavimentação de todo o bairro Interlagos, chegando a 100 por cento", afirmou o Prefeito.





Outra região que recebe os investimentos é o conjunto de bairros do Jardim Dourados. "São mais duas etapas -5 e 6- para alcançar também 100 por cento nessa região" garantiu Guerreiro.





Os documentos para liberação dos recursos foram assinados na presença dos coordenadores regionais da Caixa, Ricardo Oliveira e Rodrigo Cunha.









ASSECOM