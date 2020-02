TRÊS LAGOAS| Guerreiro assina adesão do Município à Lei da Liberdade Econômica

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, participou de encontro no SEBRAE-MS, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (10), sobre o fomento e adesão à Lei de Liberdade Econômica, Lei nº 13.874/2019, sancionada no ano passado pelo Governo Federal.





A Lei estabelece normas e facilita o acesso de empresários e pessoas jurídicas às exigências e burocracias para abertura, ampliação e formalização de empresas, atividade econômica e outros. Conforme a lei, as mudanças vão melhorar o ambiente de negócio, ajudando a expandir empreendimentos, gerando emprego e renda para a população.





No evento, Guerreiro assinou o documento reforçando que Três Lagoas está trabalhando para se adequar à lei e beneficiar os empreendedores do Município. “Essa lei põe fim à burocracia que havia para abertura de empresas de baixo risco, algo que era desmotivador para qualquer empreendedor. Com critérios mais leves, será mais fácil e ágil a emissão de alvarás, aberturas, licenças e contratações”, pontuou.





O governador Reinaldo Azambuja disse que o Estado já aderiu e vem trabalhando para que a nova lei esteja acessível aos sul-mato-grossenses. O evento contou com representantes de vários municípios que puderam trocar experiências e ter mais informações sobre Liberdade Econômica. Também esteve presente, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três lagoas, Fernando Jurado.

