TRÊS LAGOAS| Do tradicional aos hits atuais, Carnaval em Arapuá conquista o público pela mistura de ritmos

Não tem como ficar parado. O Carnaval no Distrito de Arapuá é sucesso garantido ao tocar todos os ritmos dançantes para agradar ao público em geral. A Prefeitura de Três Lagoas, mais uma vez, fez questão de promover a festa mais tradicional do Brasil aos moradores do distrito e da zona rural, completando a programação do CarnaTrês 2020, realizado pela diretoria de cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).





Nos dias 22 e 23, o Centro Comunitário recebeu diversos foliões da região para a festa, animada por Edinho Show e DJ Gil. Juntamente com os sucessos da axé music e tradicionais marchinhas, o Carnaval eclético teve no repertório seleções de forró, sertanejo universitário, funk e flash back. No domingo, teve matinê animando a criançada que compareceu ao local. A vereadora Sirlene prestigiou o evento.





“É o que a gente gosta. Assim todo mundo fica contente e dançamos a noite inteira, sem ficar na mesmice”, disse Milena Amaro, moradora de Arapuá, que todos os anos curte os bailes com a família.

Hoje, segunda-feira (24), tem a última noite de folia e a organização estima que o público seja maior, devido ao feriado de Carnaval. Com entrada franca, a festa começa às 21h e vai até às 2h.





CARNAVAL BENEFICENTE





Todos os anos, o Carnaval em Arapuá é realizado em parceria com a Associação Solidária de Arapuá (ASA) e, nesta edição, toda a arrecadação da venda de bebidas e pasteis será em prol da família da moradora Priscila Mendes. A presidente da ASA, Cida Bonfim, convida a todos para que possam prestigiar a festa e colaborar com a justa causa.





ASSECOM