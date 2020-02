TRÊS LAGOAS| Decoração chama a atenção durante a festa de Carnaval e DJ anima a segunda noite

Para os que não curtiram o Carnaval em Três Lagoas, hoje (24) é o último dia para os foliões se divertirem na festa que está acontecendo na Explanada da N.O.B desde sábado (22). As bandas “Genius” e “Madre Santo” encerrarão as comemorações.





A noite do Domingo de Carnaval foi marcada também pela presença do DJ Diango Guerreiro que levou ao público presente o melhor da música eletrônica, e deixou os foliões animados para a entrada da segunda banda.





DECORAÇÃO





Quem chega ao CarnaTrês Folia 2020 não percebe apenas a organização e animação do evento. Uma coisa que tem chamado a atenção do público é a decoração feita para a festa.





A equipe da Diretoria de Cultura trabalhou duro durante dias para que tudo ficasse perfeito para a comemoração que é marcada por cores, formas e alegria.





Gilberto Lima Santana é o nome de quem coordenou todo o trabalho realizado pela equipe. O artesão, que é responsável por grandes obras em diversos eventos da Cidade, surpreendeu novamente com toda a beleza na decoração da festa.





“Fico encantada ao ver tanto esforço dessa equipe maravilhosa para que faça com que tudo aconteça. Essa decoração está de parabéns. Estar aqui no meio de tudo isso nos traz alegria e a vontade de nos divertirmos”, afirmou Heliety Alves Antiqueira, responsável pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).





CALENDÁRIO





Hoje é a última noite da festa, com o início marcado para as 21h e término às 3h, as bandas Gênius e Madre Santo encerrarão com chave de ouro o CarnaTrês Folia 2020.





“Esperamos todos aqui para uma festa animada como tem sido em todos esses dias. Estamos orgulhosos pelo trabalho excelente de toda a equipe e esperando que a população se divirta tanto quanto nós”, comentou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura.



















ASSECOM