TRÊS LAGOAS| Arapuá terá três dias de Carnaval com músicos regionais

A Prefeitura de Três Lagoas não deixará o Distrito de Arapuá fora da programação do Carnaval 2020. A diretoria de cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura reservou três dias de folia para os moradores do Distrito, zona rural e região.





A festa acontece neste próximo fim de semana nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, a partir das 21h, no Centro Comunitário de Arapuá, com entrada franca. No domingo, tem matinê para as crianças, das 15h às 18h.

Para animar o público, haverá apresentação musical com Edinho Show, Rubinho e DJ’s. O Carnaval em Arapuá é realizado sempre em parceria com a Associação Solidária de Arapuá e, conforme a presidente Cida Bonfim, neste ano a renda do bar e dos pasteis será beneficente a uma família carente moradora do Distrito.





“Essa será mais uma ação da nossa Associação, em ajudar o próximo. Agradecemos à Prefeitura e a Diretoria de Cultura por incluir Arapuá na programação e contamos com a presença de todos os moradores da região, para que possam curtir o carnaval e ajudar na causa”, concluiu.





