Trail Run Desafio Boiadeira de Bonito 2020 tem inscrições abertas

Considerada uma das melhores provas de Trail Run do Mato Grosso do Sul, o Desafio Boiadeira está com suas inscrições abertas para a edição deste ano. Com circuito de 6 e 12 quilômetros nos arredores de Bonito a corrida tem a largada e chegada na Praça da Liberdade e atrai corredores do todo o Brasil. Este ano o evento vai acontecer no dia 17 de maio com a largada as oito horas da manhã.

O percurso começa no asfalto passando pelas ruas centrais da cidade, seguindo para histórica Trilha Boiadeira, local onde era passagem para as comitivas de gado. Um desafio com morros, pedras, lama e travessia em matas.





“É uma oportunidade para os atletas que gostam desta modalidade e para aqueles que querem conhecer curtir o esporte e a natureza que Bonito oferece terem tudo em uma única prova”, disseram Greyk Goulart e Allan Velcic, coordenadores do evento.





Premiação





Serão premiados os 5 primeiros colocados na classificação GERAL de 12K masculino e feminino: 1º Lugar R$500, 2º Lugar R$300, 3º Lugar R$ R$200, 4º Lugar R$100 e 5º Lugar R$50 + troféus. - Serão premiados os 5 primeiros colocados na classificação geral de 6KM masculino e feminino: troféus. - Serão premiados os 3 primeiros colocados na classificação de cada categoria de 6K e 12K masculino e feminino: troféus.





Serviços





As inscrições serão realizadas pelo site da www.G2esportes.com.br até o dia 11 de maio ou esgotar as vagas que são limitadas. Para mais informações sobre valores, regulamento, hospedagem e outros assuntos, você pode entrar em contato pelo E-mail: desafiodaboiadeira@gmail.com ou através do WhatsApp (67) 99306-6517.





Distâncias: 6k, 12k





Encerramento das inscrições: 11 de maio de 2020





Local: Rua Luís da Costa Leite, Centro, próximo à Praça da Liberdade – Bonito MS





Retirada de kit: 16/05/2020 Horário: 16h as 20h





Largada: Praça da liberdade, 08h





©DIVULGAÇÃO





Por: Antônio Coca