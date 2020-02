Terça-feira (4) tem alerta para temporal e Inmet prevê máxima de 35ºC para MS

Em Campo Grande, a máxima chega aos 30ºC e a previsão é de tempo parcialmente nublado

Céu aberto na região central na manhã desta terça-feira em Campo Grande ©REPRODUÇÃO O alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de pancadas de chuva com volume de até 50 milímetros acompanhada de ventos de até 60 km por hora vale para 76 municípios de Mato Grosso do Sul e até a noite desta terça-feira (4). O instituto prevê, porém, dia quente para o Estado, com máxima de 35ºC.





Apesar o aviso meteorológico, segundo o Inmet, prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Em Campo Grande, a máxima chega aos 30ºC e a previsão é de tempo parcialmente nublado. Chuva e trovoadas devem acontecer à tarde.





Para Dourados, a maior cidade do sul do Estado, o Inmet prevê pancadas de chuva, também à tarde. Termômetros marcam até 32ºC. Do outro lado do mapa, em Sonora, no extremo norte, a máxima também não passa dos 32ºC.





Já em Três Lagoas, no leste, termômetros chegam aos 33ºC e pode chover desde a manhã. É em Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, que a temperatura chega aos 35ºC e a previsão de chuva é para a tarde.





Por: Anahi Zurutuza