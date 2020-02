Semana começa com calor de 36°C e chuva isolada em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, o dia amanheceu com garoa em alguns bairros

A primeira segunda-feira de fevereiro será de predomínio de calor e com máximas que poderão chegar aos 36°C em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.





Em Campo Grande, a segunda-feira (3) amanheceu com garoa em alguns bairros. No decorrer do dia, há previsão de pancadas de chuva podendo ser acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima será de 30°C.





No sul do Estado, a manhã será de céu nublado e, à tarde, nublado com pancadas de chuva. A máxima será de 31°C em Antônio João, Maracaju, Vicentina, Ponta Porã, Mundo Novo, Dourados e Bela Vista. Em Três Lagoas, Paraíso das Águas, Taquarussu, Paranaíba e Água Clara, a máxima será de 32°. Pode chover a qualquer hora do dia.





Sonora, Coxim, Figueirão, Camapuã e Rochedo, a máxima será de 33°C. Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, os termômetros poderão chegar aos 36°C. Há previsão de pancadas de chuva em todas as cidades.





Por: Kerolyn Araújo