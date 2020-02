Sábado será de sol com pancadas de chuvas isoladas em MS

Em Campo Grande as temperaturas variam de mínima de 23ºC a 32ºC e o tempo fica parcialmente nublado

Mato Grosso do Sul terá hoje dia de sol entre nuvens pela manhã e as temperaturas se elevam mais lentamente durante o dia. A mínima será de 20ºC e a máxima de 36ºC.





A umidade relativa não diminui muito à tarde. As pancadas de chuva de verão devem continuar e ocorrem devido à umidade disponível e ao calor, geralmente no período da tarde, quando a temperatura estará mais elevada. As chuvas de verão devem ocorrer especialmente em regiões de serra.





Em Campo Grande as temperaturas variam de mínima de 23ºC a 32ºC . O tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada à tarde.





Por: Rosana Siqueira