RIO VERDE DE MATO GROSSO| Prefeito cancela Carnaval, mas promete apoiar folia em balneários

Rio Verde de MT, cidade a 207 quilômetros de Campo Grande, não vai ter Carnaval este ano. Em nota, o prefeito da cidade, Mário Alberto Kruger informou que a folia foi cancelada “para atender outras demandas, necessárias ao nosso município”.





“A Prefeitura conta com a compreensão da população, já que esta medida está sendo tomada para não comprometer, serviços essenciais do município”.





Apesar do cancelamento, a assessoria de Cultura do município, confirmou que vai apoiar os demais eventos promovidos na cidade, como nos balneários, principais atrativos de turistas para o município, independente do período do ano.





No mês passado, Kruger havia dito que aguardava recurso do Ministério de Turismo para financiar a festa e que previa um edital, para empresas que quisessem realizar o Carnaval.





Fonte: campograndenews Por: Adriano Fernandes