RELIGIÃO| Grupo de evangélicos realiza encontro em Aquidauana

No último sábado, um grupo de pessoas, formada por pastores e obreiros, estiveram na cidade de Aquidauana, mais precisamente no monte morrinho. A finalidade desta ida até o monte foi tão somente a de agradecer e apresentar um propósito que vem dando resultado a muito tempo.





O grupo pertence a Igreja Evangélica Resgatando Almas para Jesus Cristo, que tem como presidente o Pastor Edilson, que já é conhecido como um verdadeiro homem de Deus, pelos seus propósitos que com certeza vem agradando a Deus.





Participaram jovens membros que participam do grupo jovem, que se reúnem todos os sábados, para adorar a Deus e realizarem gincanas, onde os vencedores são agraciados com premiações em pontos para o grupo a que pertencem.





Eu estive neste evento e pude constatar que Deus esteve presente naquele monte . Você pode até não crer, você pode até não participar de um evento dessa natureza, mas se você um dia for tocado pelas maravilhas que Deus tem operado nestes eventos, certamente você passará crer, e não só a crer, mas a participar. E certamente ter um encontro com Deus.





Convidamos você, em nome dos pastores da igreja Resgatando Almas para Jesus Cristo, a participar todos os sábados às 16 horas, ali na rua Tabajara, 28, no Jardim Aero Rancho. Onde também é realizado cultos de adoração em especial nos domingo, terça feira e quinta feira.





Todas as terças feiras e quinta feira, as 8 horas da manhã tem o culto Café com Cristo. Venha participar Jesus te espera.





Por: Valdecir Firio