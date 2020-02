Quinta-feira será chuvosa em todas as regiões de MS

Na Capital, temperatura máxima será de 32°C

A quinta-feira (20) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões do Estado.





Em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Jateí, Miranda, Corumbá, Aquidauana e Sete Quedas, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 32°C.





Na região leste, o dia será de céu nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima será de 33°C em Nova Andradina, Batayporã, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.





No norte, a previsão é de calor de até 36°C, mas com chuva a qualquer hora do dia em Sonora, Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã e Figueirão.





Por: Kerolyn Araújo