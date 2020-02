Quarta-feira será de tempo fechado e chuva em MS

Durante a madrugada desta quarta-feira (26) choveu em Campo Grande

A quarta-feira (26) será de tempo fechado e há previsão de mais chuva em Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na região sul, a temperatura máxima não passará dos 24°C.





Em Campo Grande choveu durante a madrugada e a previsão é de mais pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura máxima será de 27°C. Em Amambai, Angélica, Ivinhema, Mundo Novo, Sete Quedas, Dourados e Ponta Porã, a máxima será de 24°C. Pode chover a qualquer hora do dia.





Na região do Pantanal, o dia será de céu nublado e com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 31°C em Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Ladário. A mesma previsão é para Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Água Clara.





Por: Kerolyn Araújo