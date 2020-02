Publicado decreto de luto por três dias pela morte de secretário do governo

Decreto entra em vigor a partir de hoje, data de publicação, pela morte de Dirceu Lanzarini

Dirceu foi assassinado a tiros por funcionário da fazenda, em Amambai

Publicado no Diário Oficial desta quarta-feira o decreto de luto oficial, por três dias, pela morte do secretário especial da Casa Civil do governo do Estado e ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, 62 anos.





Lanzarini foi assassinado a tiros, na segunda-feira (24), depois de discussão com funcionário da fazenda, identificado como Luiz Fernandes, o “Paraguai”. O secretário foi ferido no braço e na cabeça e morreu no Hospital da Vida, em Dourados. O genro, Hesley Matricardi foi atingido no pescoço, braço e axila.





Consta no decreto: “Considerando que o engenheiro agrônomo Dirceu Luiz Lanzarini, nascido em São Paulo (SP), em 30 de outubro de 1981 escolheu o Município de Amambai, Mato Grosso do Sul, para morar, tendo construído uma destacada trajetória profissional e política neste Estado (...)trabalhou na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e que, mais tarde, em virtude de sua visão política deu início à sua jornada de homem público, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Amambai por três mandatos (1997 a 2000, 2001 a 2004 e de 2009 a 2012)”. O texto cita, ainda, o período em que comandou a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e por ser “municipalista de visão articulada”, presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) entre 2003 e 2004.





O decreto foi assinado pelo governador em exercício, Murilo Zauith.





Por: Silvia Frias