Projeto social Unidos pela Fé realiza ação social em Anaurilândia

O projeto social Unidos pela Fé, mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes esteve em mais uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul no último fim de semana. A ação ocorreu, neste sábado em Anaurilândia, município localizado há 370 quilômetros da Capital. O ônibus adaptado realizou atendimentos odontológicos, médico, jurídico e durante a ação social também foi oferecido o serviço de corte de cabelo.





A ação foi realizada em parceria com Paulo Cesar Vieira, presidente municipal do Patriota em Anaurilândia. “Queremos agradecer o deputado Lidio Lopes que nos honrou com este atendimento para a população do nosso município e que este projeto continue ajudando quem precisa”, destaca Paulo.





“Para fazer ações como essa precisamos de parceiros, de pessoas que são comprometidas com o bem estar da população, tudo em prol daqueles que realmente precisam da nossa ajuda, esse é o retorno do meu mandato para a população que confia em mim”, resumiu Lidio Lopes.





O projeto social Unidos pela Fé já atendeu diversos municípios de Mato Grosso do Sul. “Nosso maior objetivo é proporcionar aos sul-mato-grossenses serviços que dificilmente a maioria das pessoas tem acesso como odontológico, jurídico e médico. Nosso trabalho é ajudar aqueles que realmente necessitam, e fazer sempre o melhor em cada cidade por onde o projeto Unidos Pela Fé passar”, ressaltou o deputado Lidio Lopes.









ASSECOM