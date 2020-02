Prefeituras de MS compravam merenda no Paraguai para superfaturar

Investigações apuram irregularidades em licitações do PNAE nas Prefeituras de Ponta Porã e Amambai

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em duas cidades ©DIVULGAÇÃO A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (06), operação que investigou uma série de fraudes em licitações envolvendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas cidades de Ponta Porã e Amambai. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de fronteira com apoio da Controladoria Geral da União (CGU).





Segundo a PF, as investigações começaram a partir de denúncia sobre um grupo de empresas que estaria participando de licitações para fornecimento de papel a órgãos públicos e realizando a entrega de produtos irregularmente importados do Paraguai.





A ação batizada de “Tembi’u” teve por objetivo de encontrar elementos de prova referentes à apuração de possíveis fraudes em processos licitatórios para a aplicação de recursos do PNAE. Os processos investigados são relativos aos anos de 2016 e 2017 na Prefeitura de Ponta Porã e, 2017 e 2018, na Prefeitura de Amambai.





A partir da constatação de fraude, foi possível identificar, em atuação conjunta a participação desse grupo em procedimentos licitatórios com suspeitas de fraude para fornecimento de merenda escolar com sobrepreço às Prefeituras das duas cidades. Não é descartada a participação de agentes públicos no esquema.





Participaram da deflagração aproximadamente 80 Policiais Federais, além de servidores da Controladoria Geral da União. A ação contou também com o apoio logístico do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro.





A operação batizada “Tembi`u” significa “comida” no idioma guarani, uma vez que a investigação diz respeito ao fornecimento de alimentos em cidades da região fronteiriça.





Fonte: CE

Por: BRUNA AQUINO

*Com informações da assessoria