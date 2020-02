Pneu também tem vida útil; saiba quando trocar

Manutenções são necessárias de tempos em tempos

Um passeio, uma viagem ou um dia de trabalho podem ser interrompidos se o pneu do carro furar. Nenhum motorista deve se sentir confortável diante deste cenário, e, por isso, as manutenções regulares são tão importantes.





A peça é importante para manter a estabilidade e a aderência do veículo com o solo, além de também ser responsável direto pelo consumo de gasolina. O desgaste do material é inevitável, já que há constante contato com obstáculos, buracos e detritos em geral.





Dessa forma, para não ter surpresas, é essencial ficar atento aos pneus. Veja abaixo algumas dicas:





1. Identifique qual modelo é o melhor para você





Existem alguns tipos diferentes de pneus, e cada um possui sua particularidade, que se encaixa nos modelos de veículos. Os tipos on-road são específicos para o uso no asfalto, já que são aderentes e deslizam menos em contato com a água.





Para quem anda mais na lama ou em estradas de terra, os off-road são os ideais. Isso porque eles são mais estáveis e apresentam potencial de alta frenagem. Enquanto isso, os mistos são robustos e podem ser usados em terrenos irregulares e regulares, mas costumam aumentar o gasto de combustível.





2. A manutenção deve ser regular





Os pneus sofrem desgastes a cada nova viagem com alta velocidade, frenagens bruscas e desnecessárias e falta de manutenção. A vida útil de um pneu bem-cuidado em um carro popular pode chegar a dez anos.





Para isso, há dois processos que devem ser realizados: calibragem e balanceamento ou alinhamento. O primeiro se trata da pressão de ar nos pneus e deve ser realizado semanalmente. Assim, a produção de calor neles durante a locomoção é mínima, o que influencia no gasto de combustível e no desgaste do material.





O alinhamento serve para alinhar as peças, já que terrenos bruscos podem causar ainda mais danos. O ideal é que isso seja feito a cada cinco mil quilômetros e em um mecânico de confiança, que possua materiais específicos, como o macaco jacaré , o garrafa e o joelho, para ajudar nas tarefas.





3. Saiba o momento de trocar





A borracha da peça demonstra qual é o momento ideal para a troca. Na circunferência, entre as fissuras do design, há três indicadores abaixo do nível da borracha. Se o pneu estiver desgastado, essas saliências estarão na mesma altura das linhas de borracha. Nesse momento, é importante trocar os pneus.





O mesmo deve ser feito com o estepe, mesmo que esteja apenas guardado. Isso porque o material também se desgasta naturalmente com o tempo.