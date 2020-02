Pequenos negócios de MS geraram mais de 10 mil empregos no último ano

Segundo Caged de 2019, as Micro e Pequenas Empresas aumentaram em 26% o número de contratações formais em comparação a 2018

Análise feita pelo Sebrae comprova importância dos pequenos negócios para a Economia

Os pequenos negócios de Mato Grosso do Sul registraram em 2019 um desempenho positivo na criação de empregos formais. O resultado foi superior ao registrado pelas Médias e Grandes Empresas, conforme aponta análise do Sebrae feita a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgada em janeiro.





Em MS, entre demissões e contratações, as Micro e Pequenas Empresas encerraram 2019 com um saldo de 10,8 mil empregos formais, número 26% acima do registrado em 2018, quando foram criadas 8,6 mil oportunidades. No ano passado, o desempenho do Estado foi superior à média nacional, de 22%, com a geração de 731 mil postos de trabalho.





Já no caso das Médias e Grandes Empresas, entre demissões e contratações, o levantamento mostra que 2019 teve a criação de 1,7 mil vagas. Em 2018, o saldo foi negativo, com o fechamento de 11,5 mil postos formais.





Para o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, o estudo comprova a importância estratégica dos pequenos negócios para a economia. “Isso mostra que os pequenos negócios vêm crescentemente contribuindo para a geração de empregos no Estado e fortalecendo a economia local. Emprego significa renda, renda significa consumo, o que estimula a atividade econômica do Estado”.





Ao longo de 2019, os setores econômicos que foram destaque de contratação pelos pequenos negócios em MS foram Serviços (5.129 vagas); Comércio (3.241); Indústria da Transformação (863) e Agropecuária (734).





Mato Grosso do Sul acompanha resultados verificados a nível nacional. Segundo o estudo, o saldo de empregos formais de 2019 no Brasil foi o melhor para as Micro e Pequenas Empresas nos últimos cinco anos.





ASSECOM