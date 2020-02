Na AGU, líder da bancada do MS na Câmara Federal pede licença emergencial para novo porto

O deputado federal Beto Pereira se manifestou junto à Advocacia Geral da União (AGU), nesta quarta-feira (12.02), em relação a importância da operacionalização de mais um terminal portuário em Porto Murtinho para escoamento de grãos e posicionamento comercial de Mato Grosso do Sul como produtor de commodities.





O parlamentar levou esta demanda de Mato Grosso do Sul ao advogado-geral da União André Luiz de Almeida Mendonça, em reunião da qual participaram o governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, que se encontram em Brasília cumprindo agenda de trabalho e, na ocasião, reforçaram o pedido do líder da bancada federal.





Beto Pereira explicou que a reunião foi uma oportunidade de Mato Grosso do Sul demonstrar à AGU a relevância da expedição de uma autorização de operação emergencial para o terminal do grupo FV Cereais, que está em fase de conclusão da obra e início de suas atividades às margens do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, com investimentos de R$ 110 milhões.





“Viemos à AGU discutir essa licença e dizer que a operacionalização do porto é de interesse do Estado, expressamente contido no nosso pedido, considerando a sua importância para a economia de Mato Grosso do Sul”, disse o deputado Beto Pereira.





Incremento às exportações





O parlamentar, líder da bancada federal do Estado no Congresso Nacional, destacou ainda que hoje o único terminal portuário do município fronteiriço tem capacidade para escoar 460 mil toneladas/ano de grãos, enquanto o novo porto tem instalações para receber dois milhões de toneladas/ano, o que representará 20% da safra agrícola do Estado.





“A chegada dessa logística numa região estratégica, como Porto Murtinho, é muito representativa, com reflexos positivos diretos na comercialização de grãos para o produtor, que terá um ganho de um a dois dólares por saca, além do incremento às nossas exportações, tornando Mato Grosso do Sul mais competitivo no mercado internacional”, completou Beto Pereira.





O terminal do grupo FV Cereais, um dos maiores exportadores do Estado, vai integrar o novo complexo de logística portuária que está sendo projetado para Porto Murtinho, com investimentos privados. O grupo foi um dos primeiros a acreditar no potencial da região com os incentivos fiscais concedidos pelo Estado.





