Mulher é arrastada pelos cabelos e estuprada por dupla em terreno baldio no Noroeste

Vítima desmaiou e acordou sem as roupas de baixo

A polícia investiga o caso de estupro de uma mulher de 53 anos, que aconteceu no último sábado (22), no Jardim Noroeste em Campo Grande. A vítima foi abordada pela dupla de autores quando voltava do mercado.





Segundo informações passadas pela delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) Fernanda Félix, a vítima estava voltando para casa por volta das 17 horas do dia 22, quando teria sido abordada pela dupla que a puxou pelos cabelos.





A mulher chegou a desmaiar e foi arrastada até um terreno baldio, onde foi estuprada. Ela acordou sem as roupas de baixo e toda machucada. A polícia foi chamada e levada para uma unidade de saúde do Nova Bahia, onde foi medicada e depois encaminhada para a delegacia.





Na delegacia, ela contou que chegou a ter o rosto tampado, e que se recorda muito pouco sobre as características dos autores, sendo que um deles seria branco. A polícia agora está na busca pela dupla.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Renata Portela