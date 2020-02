Motorista fica preso nas ferragens em acidente com caminhão na MS-080 em Campo Grande

O local não há acostamento, como em boa parte da MS-080

Condutor ficou preso nas ferragens ©DIVULGAÇÃO

Um motorista de aproximadamente 50 anos sofreu ferimentos graves em um acidente na MS-080, a aproximadamente 15 quilômetros da zona urbana de Campo Grande, no sentido Detran a Rochedo. O condutor seguia em um Fiat Fiorino com placas da cidade de Sud Mennucci (SP), no sentido Campo Grande – Rochedo quando colidiu contra a lateral de um caminhão.





O motorista do caminhão disse no local que ainda tentou desviar do veículo, porém não conseguiu evitar a colisão. O condutor do Fiorino foi levado para atendimento pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos e fraturas na perna e braço esquerdo. Uma enfermeira que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos.





Consciente, ele ficou presos nas ferragens e o Corpo de Bombeiros teve que usar um desencarcerador para retirá-lo. Ainda segundo o condutor do caminhão, que seguia no sentido contrário, o motorista do Fiorino entrou na sua via, momento em que bateu contra a lateral do veículo em que seguia.





O trecho trata-se de um local com serras. O ponto onde houve a batida, é uma curva com descida para quem segue de Campo Grande a Rochedo. O local não há acostamento, como em boa parte da MS-080. Além dos bombeiros e Samu, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada.





Fonte: Midiamax Por: Diego Alves