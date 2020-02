Motorista é presa com CNH falsa e diz que comprou documento por 3 mil na Capital

Flagrante ocorreu na noite de ontem (7) em Bonito, cidade distante a 257 quilômetros de Campo Grande

Motorista de 59 anos foi presa na noite de sexta-feira (7) após ser flagrada com uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa. O caso ocorreu na MS-178, trecho que liga as cidades de Bonito a Jardim.





Conforme informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar Rodoviária) fazia fiscalização no quilômetro 33 da rodovia, quando abordou um veículo Toyota Corolla, conduzido pela mulher de 59 anos.





À polícia, a motorista apresentou a CNH emitida em 2015, porém, durante checagem, não foi encontrado o registro do documento com o nome dela no sistema do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Já a busca pelo número do documento indicou que a carteira pertencia a um homem.





A motorista admitiu que o documento era falsificado e contou aos policiais que adquiriu a CNH em uma auto escola de Campo Grande em 2018, pelo valor de R$ 3 mil. Ela foi presa em flagrante por uso de documento falso e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bonito.





Por: Kerolyn Araújo