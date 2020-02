Milan e Juventus iniciam briga por final da Copa da Itália

Primeiro duelo do clássico italiano acontece no San Siro, em Milão

Dois clássicos, quatro gigantes, quatro partidas e três estádios definem os dois finalistas da Copa da Itália na temporada 2019/20. A competição, que está em sua fase semifinal, terá Inter de Milão x Napoli e Milan x Juventus para saber os dois gigantes que disputarão o título do principal torneio do país no ano. E se o primeiro confronto, que acontece na quarta-feira (12), promete muitas emoções, o segundo, envolvendo Rossoneros e a Velha Senhora, na quinta (13), às 16h45 (de Brasília) é ainda mais fundamental para as duas equipes.





Isso porque tanto Milan quanto Juventus vêm de resultados horríveis no final de semana que marcou a 23ª rodada do Campeonato Italiano, não por terem tido desempenhos ruins ou por terem sido goleados ou ainda por sofrerem derrotas inesperadas, mas sim devido ao que representou os dois reveses da última partida.





O que aconteceu na 23ª rodada?





Juventus entrou em campo no sábado (8), como líder do Campeonato Italiano. Com 54 pontos, a octacampeã via a Inter de Milão 3 pontos atrás na vice-liderança e tinha pela frente o Hellas Verona, fora de casa. O modesto adversário que ocupava a 11ª posição podia não representar muito perigo, mas vinha de uma ótima sequência e ainda poderia contar com o apoio da torcida para encarar a gigante do país.





Cristiano Ronaldo colocou a Juventus na frente do placar com um golaço, ampliando a sua sequência de gols na temporada. No entanto, nos últimos 15 minutos, Fabio Borini aproveitou vacilo da Juve na saída de bola para empatar o duelo e Giampaolo Pazzini virou após pênalti bobo cometido por Bonucci.





No domingo, foi a vez do Milan ver a vitória escapar por entre os dedos em outra virada na rodada. No Derby della Madonnina, o time de Stefano Poli aproveitou um apagão da Inter de Milão no fim do primeiro tempo e em poucos minutos marcou com Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic (o sueco também participou do primeiro gol cabeceando para o companheiro marcar).





Tudo parecia estar muito bem, mas logo ruiu. Com a mesma velocidade em que o Milan fez 2 a 0 no primeiro tempo, a Inter de Milão empatou na etapa complementar. Aos seis minutos, Brozovic empatou em belo arremate e dois minutos depois Vecino empatou. Para piorar, de Vrij virou o duelo e quando os Rossoneros pressionavam pelo empate Lukaku foi às redes e matou o clássico.





O que a derrota representou para os rivais?





Para o Milan, após uma sequência de cinco vitórias na temporada, a derrota para o seu maior rival marcou o segundo jogo seguido em que o time sai de campo sem vencer (antes de perder para a Inter de Milão havia empatado em 1 a 1 com o Hellas Verona). Um balde de água fria na equipe que vinha muito bem desde o retorno de Zlatan Ibrahimovic ao clube.





A derrota no clássico ainda impediu que o Milan pegasse o elevador na tabela do Campeonato Italiano. Tivesse o clássico acabado no primeiro tempo e o time hoje seria o 6º colocado e não o 10º como é no momento. Mas, no entanto, o pior foi perder para o rival da forma como perdeu, indo para os vestiários com uma vantagem excelente no placar.





Derrota essa que também influenciou muito a Juventus que está em um momento-chave na temporada. Com uma vitória e duas derrotas nos últimos dois jogos, a equipe que era líder do Campeonato Italiano viu mais uma vez a Inter de Milão assumir essa posição após vencer o clássico. Para piorar, o time ainda perdeu Douglas Costa que se machucou no último compromisso e que ficará afastado dos gramados por um período de duas a três semanas.





Cristiano Ronaldo x Ibrahimovic





Dois dos jogadores com personalidades mais forte do futebol mundial ficarão frente a frente mais uma vez na semifinal da Copa da Itália. Pelo lado do Milan, Ibrahimovic, que retornou recentemente, é a esperança de que os Rossoneros podem eliminar o clube mais poderoso do país e avançar à final. Para a Juventus, a incrível forma de Cristiano Ronaldo é a aposta para mais uma vez derrotar o rival que está em seu caminho para um grande título na temporada.





Desde que Ibra reestreou pelo Milan, o time entrou em campo sete vezes, venceu cinco (uma o atacante não estava), empatou um jogo e perdeu o clássico com a Inter. Nos seis compromissos em que atuou, Ibrahimovic marcou três gols. Se os seus números não são tão espetaculares quanto o de Cristiano Ronaldo (veja a seguir), a presença do sueco tem surtido efeito positivo no Milan que passou a atacar muito mais e com mais perigo.





Melhor que Ibra está Cristiano Ronaldo, vivendo talvez o momento mais especial de sua carreira na Juventus. Nos últimos 13 jogos, o português marcou em 12 deles um total de 17 gols.





