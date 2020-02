Menino de 6 anos encontra corpo da mãe assassinada por namorado a golpes de martelo em MS

Criança ainda cruzou com o principal suspeito no corredor de casa, no interior de MS

Autor estaria ferido ©Adilson Domingos

O filho de 6 anos de Jucileide Barbosa de Oliveira, de 40 anos foi quem encontrou o corpo da mãe ao lado da cama, na manhã desta quinta-feira (20), em Culturama no distrito de Fátima do Sul, a 237 quilômetros de Campo Grande. Ela foi assassinada a golpes de martelo e de facadas. O suspeito seria o namorado ‘Paraguai’.





Jucileide foi encontrada morta caída ao lado da cama com vários ferimentos de golpes de martelo na cabeça e um corte profundo no pescoço. O suspeito do crime seria o namorado da vítima conhecido por ‘Paraguai’. Ela também tinha lesões nos braços, o que demonstra que tentou se defender de ser assassinada.





Segundo o delegado que atendeu o caso, Humberto Peres Lima, o filho de 6 anos de Jucileide foi quem encontrou o corpo da vítima. A criança teria acordado logo cedo e cruzou com o padrasto no corredor da casa afirmando que estava saindo para trabalhar, quando o menino entrou no quarto da mãe a viu caída ao lado da cama. O socorro foi chamado, mas a mulher já estava morta.





Peres ainda disse que no anoa passado Jucileide havia registrado um boletim de ocorrência contra ‘Paraguai’ e pedido medidas protetivas contra ele, mas voltou a conviver com o homem.





O martelo e a faca usados para cometer o crime foram encontrados e apreendidos pela polícia, que procura por ‘Paraguai’. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito já teria cumprido pena na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele tinha várias passagens pela polícia. Informações são de que ele possa estar ferido já que havia muito sangue no corredor da casa por onde ele teria passado para fugir.





Fonte: Midiamax