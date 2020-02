LOTERIAS| Campo Grande tem novo milionário: morador faz aposta e leva R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Em janeiro, um morador das Moreninhas também ficou milionário ao apostar na Quina

Aposta feita na Lotérica Mega Sorte, localizada na Avenida Coronel Antonino em Campo Grande, foi premiada no último sorteio da Lotofácil, realizado na segunda-feira (17), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP).





O sortudo ou sortuda de Mato Grosso do Sul acertou as 15 dezenas sorteadas e vai levar o prêmio de R$ 1.166.806,58. Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24. Uma aposta feita pela internet, no site da Caixa, também acertou os 15 números e vai receber o mesmo valor.

MS com sorte





Em janeiro, um morador das Moreninhas em Campo Grande levou R$ 1.591.781,93 ao acertar os cinco números sorteados na Quina. A aposta foi feita na Lotérica Popular, que fica localizada no bairro Moreninhas II. As dezenas sorteadas na ocasião foram: 06, 11, 13, 33 e 63.





Além do ganhador com 5 acertos, outros dois sul-mato-grossenses foram contemplados no sorteio, mas em categoria inferior (quadra). Eles vão dividir o prêmio com mais 93 apostas de todo o país. Uma delas foi na lotérica Carandá, em Campo Grande; e a outra fica em Fátima do Sul.





Os donos das apostas receberão o prêmio de R$ 4.748,51 pelo acerto de quatro números no sorteio.





Como jogar





A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.





Apostas





A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.





Sorteios





Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de Brasília).





