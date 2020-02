Jovem que voltava de festa capota carro e morre em rodovia de MS

Veículo ficou completamente destruído após capotagem ©Guilherme Correia

Um veículo Chevrolet Classic capotou no início da manhã deste domingo (23) na MS-010, próximo a Campo Grande. O motorista morreu e três pessoas ficaram feridas.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo, ocupado por dois homens e três mulheres, seguia de Rochedinho a Campo Grande. A cerca de quatro quilômetros da UCDB, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. O carro parou às margens da rodovia.





O motorista, identificado como Lucas Gabriel, 24 anos, morreu no local do acidente e as três mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O outro ocupante saiu ileso.





O grupo voltava de uma festa rave em Rochedo.





Fonte: campograndenews