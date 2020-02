Jovem confunde pedal de carro, acelera e bate em muro que caiu sobre três veículos em MS

De acordo com a polícia, motorista de 22 anos foi levada para uma unidade de saúde de Campo Grande. Carros atingidos pelo veículo dela estavam estacionados em um condomínio.

Um carro que era conduzido por uma jovem de 22 anos bateu em um muro que caiu sobre três carros que estavam estacionados dentro de um condomínio do Jardim Seminário no final da noite desta quarta-feira (19), em Campo Grande.

Segundo a polícia, a motorista teria confundido o pedal do carro e o acelerou antes de bater no muro. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local.