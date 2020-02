Jardim das Meninas, em Campo Grande, necessita de melhoria nas vias

Deputado Neno Razuk solicitou cascalhamento nas ruas do bairro e outras ações na área de infraestrutura para mais três locais

Em dias de chuva algumas ruas do Jardim das Meninas, em Campo Grande, ficam intransitáveis por conta do acúmulo de água. Recentemente o deputado estadual, Neno Razuk, acatando pedido de moradores, solicitou que seja realizado cascalhamento nas ruas do bairro para impedir que a água fique acumulada, provocando inconvenientes a quem transita pelo local.





Outro pedido com foco na melhoria das ruas visa recuperação das vias do Polo Empresarial Oeste, também na Capital. Quem passa pelo local enfrenta sérias dificuldades por conta de inúmeros buracos, o que além de causar danos aos veículos contribui para acidentes. Já no Bairro Nova Campo Grande, segundo os moradores, é necessário um planejamento prévio e conjunto para obras de pavimentação e saneamento básico.





Além disso, o deputado solicitou instalação de semáforo no cruzamento das Ruas Engenheiro Amélio Carvalho Baís e Yokoama, na Vila Almeida, também em Campo Grande. Segundo os moradores já ocorreram acidentes no local e é grande a necessidade de mais segurança para motoristas e pedestres. Todas as solicitações foram feitas na semana passada.





