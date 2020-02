IVINHEMA| Termina no dia 9 de março inscrição de concurso do Município para 121 vagas

Os salários variam de R$ 1.080,82 a R$ 9.641,77, referente a jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais

As inscrições do concurso público da Prefeitura de Ivinhema, distante 282 quilômetros de Campo Grande, para 121 vagas de emprego se encerram no dia 9 de março. Os salários variam de R$ 1.080,82 a R$ 9.641,77, referente a jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.





As vagas oferecidas são para Agente Comunitário de Saúde (1); Agente de Combate às Endemias (2); Agente de Vigilância Sanitária e Saneamento (1); Agente Tributário; Almoxarife (1); Assistente de Administração (1); Assistente Social (2); Assistente Social (Área da Saúde) (1); Atendente de Farmácia (2); Auditor Fiscal; Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Enfermagem (3); Auxiliar de Pavimentação e Conservação (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Biólogo (1); Bloqueador de Endemias (1); Borracheiro (1); Carpinteiro (1); Contador (1); Controlador Municipal (1); Coveiro (2); Eletricista (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro Auditor (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (2) e Fiscal de Obras e Posturas (1).





Também há ofertas para Fiscal de Tributos (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Gari (1); Inspetor de Alunos (3); Lavadeira (1); Mecânico (2); Médico Anestesista (1); Médico Auditor (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (4); Médico Ginecologista/ Obstetra (1); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Radiologista (1); Médico Veterinário (1); Merendeira (2); Monitor de Educação Infantil (15); Motorista B e C; Motorista D e E (4);Nutricionista (Educação) (1); Nutricionista (Saúde) (1); Odontólogo (1); Operador de Máquinas Leves (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Pedreiro (1); Procurador Jurídico (1); Professor de Artes (1); Professor de Educação Básica Infantil e Fundamental (4); Professor de Educação Física (4); Profissional de Saúde Pública - Educador Físico (1); Psicólogo (Assistência Social) (2); Psicólogo (Educação) (2); Psicólogo (Saúde) (1); Psicopedagogia Educacional (1); Servente de Limpeza (2); Técnico de Contabilidade (1); Técnico de Enfermagem (4); Técnico de Laboratório; Técnico de Radiologia; Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Informática (1) e Trabalhador Braçal (8).









Por: Viviane Oliveira